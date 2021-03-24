經濟部24日宣布苗栗、台中將從4月6日起，調整水情燈號轉為「紅燈」，苗栗縣竹南、頭份、後龍海寶里將啟動「供5停2」分區供水。苗栗縣政府整備水資源，將全力配合抗旱措施，共度難關。

苗栗縣政府因應水情轉紅燈，已整備縣內水資源，盤點36口抗旱井供工業用水，可提供非飲用水，水利署於竹南頭份水資源回收中心，設置 RO 級淨水設備產水每日 1500 噸可供工業冷卻水及生活次級用水使用，後龍鎮大山里也設有砂濾級淨水設備，每日可提供民生用水1500噸。民生用水臨時供水站佈設以管線未端、高地區為原則，苗栗地區規畫46處臨時供水站。

此外，苗栗縣營運中水資源回收中心設有苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸及明德水庫特定區南岸等4處水資源回收中心，皆設有回收水再利用設施，每日約可提供2800噸回收水，24日啟用的苗栗市田寮圳礫間水質淨化場，每日也可提供1500噸水，作為非人體接觸用水。

24日中央旱災應變中心宣布，苗栗水情燈號改為實施分區供水紅燈，頭份市、竹南鎮、後龍鎮海寶里將以供水5天、停水2天方式供水，預估影響6.4萬戶住家，其餘鄉鎮市維持減壓供水。苗栗縣長徐耀昌表示，縣府將全力配合抗旱措施，並將再爭取竹南頭份水資源回收中心設置RO級淨水設備。

(中時 )