前總統府發言人丁允恭遭彈劾任職高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室嘿咻且事後還騷擾對方，丁男坦承在上班時間做「不宜行為」但否認性騷擾，懲戒法院24日判決撤職，停止任用2年。先前和丁允恭交往，並爆發桃色風波的Y女，24日也在節目上現身，控訴丁允恭恐怖情人的行徑。

Y女在政論節目《這！不是新聞》中表示，她覺得坐在這邊很丟臉，因為這是私事，她也不想再因為這個哭泣，並指當初自己是主動和丁允恭提出分手，但丁不能接受，所以想公開2人之間的關係。

Y女更爆料，當以前擔任地方記者時，那時候丁允恭做了一件事情，讓她印象十分深刻，就是他把起開車到柴山，並威脅她，若2人分手，「現在他車一開，我們就撞死」。Y女直言，每次她要提分手，丁允恭的反應都十分激烈，自己始終不能真正脫離他，後來她到台北工作，受到電視台重用時，丁允恭對他騷擾又更嚴重了，當時丁還對Y女說，「一邊看著她的影片，一邊滿足自己」，後來2人分手，Y女結識新的男友之後，丁允恭也對此非常不服氣，並公開照片，似乎想表達「這個女生還是我的」，而Y女對於丁允恭的用意也十分不解。

此外，監院24日表示，丁男2017年4月5日與嚴女結婚後，仍未停止騷擾Y女， 未能保持端正品德、潔身自愛，行為不檢、有辱官箴，行為嚴重失當 ，傷害政府信譽及公務人員形象，因違失情節重大，通過彈劾後移送 懲戒法院審理。

(中時新聞網)