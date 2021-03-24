經濟部26日將進行電價費率審議會，有立委提出電價有凍漲、就要緩跌，不過本次電價繼續凍漲機會大，將是連六凍。厚植電價穩定基金，建議降民生、凍工業，政策性拉平民生與工業電價的差距。

經濟部長王美花24日赴立法院經濟委員會，針對「保護大潭藻礁生態系統、中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫應停止執行、研提新址及國內電廠燃氣機組、天然氣接收站之規劃與建置問題檢討」進行報告並接受委員質詢。

立委指出，民生用電還是更高，讓外界還是有民生電價來補貼工業電價的疑慮。因此他建議，台灣電價已經是世界最低，「有凍漲、就要緩跌」，厚植電價穩定基金，建議降民生、凍工業，政策性拉平民生與工業電價的差距。

盤點實際電價可能方向，過去因冬季北半球有暖氣需求，各國都在搶天然氣發電，導致天然氣價格飆漲，另外國際油價2月中已經回升至每桶57至60美元之間，比過去台電編列的41美元高不少，後續連帶影響煤炭價格，過去台電透露電價其中60％是燃料成本，因此國際燃料價格上揚將成為電價上漲的隱憂。

不過根據中油在2月28日公告最新天然氣價格時時，因國際原油及液化天然氣價格大幅上揚，讓國內全年平均進口氣源成本隨之增加；不過中油考量國際燃料價格長期趨勢尚可再觀察其變動幅度，以及持續配合政府疫情期間物價穩定政策，3月份天然氣價格暫不予調整，這也替電價不調整加上一筆。

值得注意的是，去年電價審議時，由於去年國際油價處於低檔，當時電價調整考量台電須提撥242億元至核後端基金作為後續電廠除役準備金，且當時預估今年油價等國際能源價格會隨疫情趨緩而緩步上漲，另外台電需承擔疫情期間電價紓困的成本，當時認為今年4月起電價應會上揚。

截至目前最新資料顯示，台電2月26日最新營業狀況，稅前盈餘有27億元，較去年同期成長54億元，主要仍是燃料價格處於低點，加上電費收入也較去年成長35億元，因此在台電有盈餘下，電價調漲就不容易。

在種種因素下，電價審議委員會可能考量去年油價處於低點，台電又有盈餘的情況下，電價很有可能「繼續凍漲」，寫下連六凍的記錄。不過最後電價是否調整，仍需待17日電價審議委員會決議。

回顧去年10月電價調整時，電價審議委員會宣布電價維持每度2.6253元，當時經濟部解釋，由於去年上半年國際能源價格處於相對低點，油價正在逐步回升，且預估今年國際原油價格可能上漲，加上台電配合核後端營運費用重估，都讓台電營運成本增加，實際增加金額與台電全年盈餘差接近，因此上次電價不調整。

(工商 )