週三(24日)長榮貨櫃擱淺蘇伊士運河，油價反彈，能源股連帶受惠，美元走強，10年期美債殖利率續跌，科技股尾盤失速拋售，英特爾轉跌，美股尾盤翻黑，終場美股四大指數跌幅介於-0.01~-2.01%。蘋果-2.0%、特斯拉-4.82%、美光-2.81%、聯電ADR-3.55%、日月光ADR-3.01%。

週二美股在歐洲第三波疫情告急與潛在的加稅計畫等利空衝擊下拉回，加上英特爾將建兩座新晶圓廠及設立「英特爾代工服務部」的利空衝擊，週三台股跳空跌破月線以下跌182.63點的15994.96點開出後，在聯發科、華碩、生技、汽車、成衣、造紙股等上漲下縮小跌幅，一度突破月線反壓，但隨後在陸港股跌幅擴大下，指數再次跌破月線，終場加權指數以下跌145.47點的16,032.12點作收，跌幅-0.90%，成交量3,217.60億元。三大法人合計賣超397.36億元：外資賣超357.72億元、投信買超1.96億元、自營商賣超41.6億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，有利指數打底。

（2）、均線：跌破20日線，短線持續整理，若能站回月線短線才有機會反彈。

（3）、技術指標：日KD在3/19出現死亡交叉，週三K、D開口持續擴大，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

週三櫃買指數開低震盪走高，收在200.34點，漲0.48%，站回5日線轉強。

觀盤重點，週三台股跌破20日線，短線持續整理，若三日內站不回20日線，整理時間恐拉長。

(時報資訊)