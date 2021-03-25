《商情》美元持堅 穀物電子盤全跌 11:252021/03/25 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元持堅，令以美元計價商品出口前景黯淡，拖累周四芝加哥穀物電子盤全跌。 截至台北時間11:15，最活躍的大豆期貨跌4.25美分，報1428.5美分，玉米期貨跌2.5美分，報550.75美分，小麥期貨跌5美分，報619.75美分。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 《商情》美元走強 倫敦金屬多數走跌 (時報資訊) #持堅 #穀物 #電子盤 #全跌 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》景氣循環股接棒 日經早盤漲逾300點 11:252021/03/25 財經 面板族群領漲 台股早盤重回萬六關卡 09:542021/03/25 財經 小資族力挺 台積零股 爆698萬天量 04:102021/03/25 財經要聞 《期貨》金融期獨開高 4月台指期跌91點 09:092021/03/25 財經 優化飲食能健康長壽 名醫點名食物圈的「超級英雄」 14:232021/03/25 健康 《韓股》朝鮮疑射飛彈免驚 KOSPI晨再擁抱三千 11:422021/03/25 財經 《商情》期銅電子盤跌逾1％ 11:422021/03/25 財經 《晨間解盤》持續整理(日盛投顧提供) 09:482021/03/25 財經 《其他電子》MIH聯盟大會下午登場 鴻海拚止跌 12:162021/03/25 財經 《商情》日本期膠跌至一個月新低 10:002021/03/25 財經 《港股》美國開鍘中企 恆指開低 11:082021/03/25 財經 財經熱門新聞 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 英特爾對戰台積電 專家1句狠話斷言結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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