美元持堅，令以美元計價商品出口前景黯淡，拖累周四芝加哥穀物電子盤全跌。

截至台北時間11:15，最活躍的大豆期貨跌4.25美分，報1428.5美分，玉米期貨跌2.5美分，報550.75美分，小麥期貨跌5美分，報619.75美分。(商品行情網)

(時報資訊)