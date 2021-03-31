《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 12:172021/03/31 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場對即將召開的OPEC+部長級會議感到樂觀，看好將會同意將減產措施延長至5月，激勵盤中油價逆轉昨日跌勢；周三(3/31)截至台北時間上午12點整止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.24美元，報每桶60.79美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.31美元，報每桶64.45美元。(商品行情網) 《國際油價》美油亞洲電子盤微幅反彈 《商情》黃金亞洲電子盤反彈 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #場對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》南電動能旺 續戰逾14年半高價 11:422021/03/24 財經 《商情》大豆期價電子盤先跌後揚 12:162021/03/24 財經 《國際金融》歐洲疫情反撲、美國恐加稅 避險美元直逼4個月高點 11:422021/03/24 財經 創亞洲紀錄 巴斯奇亞《戰士》拍出11億天價 10:352021/03/24 財經 《商情》LME金屬銅電子盤收跌 13:412021/03/24 財經 《國際產業》砸200億美元蓋新廠 英特爾：將跨足晶圓代工 10:512021/03/24 財經 《國際金融》歐股跌至2周低點 晶片股逆勢勁揚 17:222021/03/24 財經 蘇伊士曾被鎖8年 長榮貨船塞住油市命脈 未爆彈能拆？ 16:402021/03/24 財經 龍邦國際EPS達3.05元 創11年新高 股利0元 投資人不買單 10:402021/03/24 財經 清華跨國際團隊 發現恆星被黑洞吞噬產生的幽靈粒子 12:322021/03/24 寶島 《商情》美元升逾二周高點 棉花電子盤跌勢擴大 11:422021/03/24 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 劉德音示警晶片重複下單 台積電跌9元力積電跌逾2％ 分析師這樣看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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