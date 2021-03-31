由於市場對即將召開的OPEC+部長級會議感到樂觀，看好將會同意將減產措施延長至5月，激勵盤中油價逆轉昨日跌勢；周三(3/31)截至台北時間上午12點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.24美元，報每桶60.79美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.31美元，報每桶64.45美元。(商品行情網)

(時報資訊)