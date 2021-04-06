周二期銅電子盤上漲，因主要生產國智利在疫情不斷增加的情況下決定關閉邊境，致本已緊張的市場，進一步加重供應的擔憂，周二(4/6) 交易量最大的5月期銅電子盤一度漲至兩周以來的最高水平。

截至台北時間12:20，三個月期銅上漲2.34%，報每公噸8995美元，為3月23日以來最高。(商品行情網)

(時報資訊)