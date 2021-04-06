《商情》供應擔憂 期銅電子盤上漲 13:422021/04/06 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二期銅電子盤上漲，因主要生產國智利在疫情不斷增加的情況下決定關閉邊境，致本已緊張的市場，進一步加重供應的擔憂，周二(4/6) 交易量最大的5月期銅電子盤一度漲至兩周以來的最高水平。 截至台北時間12:20，三個月期銅上漲2.34%，報每公噸8995美元，為3月23日以來最高。(商品行情網) 《商情》原料短缺引發供應擔憂 致期銅上揚 《集中市場》節後不變盤 台股登頂、外資連2買 (時報資訊) #期銅 #電子盤 #供應 #擔憂 #生產國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 支撐紐約期金上揚 10:012021/04/06 財經 《電子零件》南電3月、Q1營收齊登第4高 Q2動能增溫 15:242021/04/06 財經 《商情》好壞參半 馬來西亞棕櫚油持穩 10:012021/04/06 財經 《證交所》淘帝-KY明起停止買賣 台開列為全額交割股 08:042021/04/06 財經 開第一槍 三星、索尼電視全面漲價 04:102021/04/06 財經要聞 《韓股》外資連4買 韓股連4漲 15:582021/04/06 財經 台股清明後開盤大利多 美三大指數創新高紀錄 08:262021/04/06 財經 《盤後解析》半導體笑傲全場 台股再度刷新天際線 14:502021/04/06 財經 《電子零件》PULSE ELECTRONICS控訴案 湧德獲判未侵權 11:092021/04/06 財經 台股清明後大驚奇 盤中兩度改寫紀錄 收盤大漲168點續創新高 13:402021/04/06 財經 《韓股》韓股小跌 LG電子逆勢大漲 11:432021/04/06 財經 財經熱門新聞 車用晶片荒有解 瑞薩替代工廠找到了 - 財經 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 飆上16600 散戶這回吃掉外資？搶5檔漲價股別被洗掉 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 何家退出永豐餘 謝金河揭背後玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。