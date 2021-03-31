芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨31日雖小漲，但收月線恐出現去年中以來首見的月跌幅，主要是美國種植面積料將擴大，南美天候轉佳有利收成。CBOT交易最熱絡黃豆期貨合約，周三亞洲盤漲0.2％來到每英斗13.70美元，該合約3月份至少跌2.4％，終結月線連九紅的漲勢。玉米期貨月線也是八個月來首跌；小麥期貨3月跌幅將近9％，是2019年2月來最大月跌幅。

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