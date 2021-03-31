CBOT黃豆期貨終結月線連九紅 19:592021/03/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨31日雖小漲，但收月線恐出現去年中以來首見的月跌幅，主要是美國種植面積料將擴大，南美天候轉佳有利收成。CBOT交易最熱絡黃豆期貨合約，周三亞洲盤漲0.2％來到每英斗13.70美元，該合約3月份至少跌2.4％，終結月線連九紅的漲勢。玉米期貨月線也是八個月來首跌；小麥期貨3月跌幅將近9％，是2019年2月來最大月跌幅。 外資連買430億 台股氣盛 ICE原糖期貨從3三個月低點回彈 (工商 ) #月線 #CBOT #黃豆期貨 #終結 #連九紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清明連假 蘇花時段性車種管制 04:102021/03/31 社會新聞 全球晶片荒帶動這檔ETF爆紅 奪人氣榜冠軍 12:322021/03/31 財經 歷經5個月封閉修繕 花蓮豐濱月洞 4／1重新開放 12:042021/03/31 寶島 臉不紅氣不喘 3星座說謊高手讓人看不出 17:372021/03/31 運勢 女星傳不惜動刀整成楊冪替身爆紅 3歲兒顏值曝光驚呆網 19:092021/03/31 娛樂 投資族當心 占星師預言4月恐有金融危機 11:272021/03/31 運勢 《期貨》電金期開低 4月台指期獨漲20點 09:102021/03/31 財經 第一季台股五大爆紅ETF榜 這一檔股民最愛 12:282021/03/31 財經 清明連假慎終追遠 垃圾就放心交給環局清潔隊 15:302021/03/31 寶島 《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 12:172021/03/31 財經 台股下跌123點月線連5紅 台積電又收587元下跌10元 13:442021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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