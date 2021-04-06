好市多蘋果連續3周出包！衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格清單，其中好市多進口的美國富士蘋果，被檢出殘留禁用農藥賽安勃0.02 ppm，依規定1029箱將全數退運或銷毀，並未進入國內市場。

這已經是好市多蘋果連3周出包，第一次是3月23日被驗出「美國珍蜜蘋果」，含禁用農藥賽安勃0.06ppm，第二次是3月30日「美國富士蘋果」驗出農藥派美尼殘留量超標1.7ppm。

根據我國農藥殘留容許量標準，賽安勃並未准許用在水果上，賽安勃通常用於茶葉，用來殺除茶蟎。

(中時新聞網)