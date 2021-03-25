每年10月至翌年4月是台灣中南部的野火好發期，根據林務局統計林地火災成因，其中高達98.1％人為引起、1.9％ 自然引起，第一季已發生25起國有林地火災，略高於近4年同期平均件數21件。

林務局今日召開記者會公布過去8年來國有林地火災統計與分析成因，根據統計，102年至109年國有林地共發生316起火災，其中3、4月份就有125起，佔了39.55％，林火件數最多的縣市分別為台中市、南投縣及高雄市。

而歷年林火原因部分，按照比例由高到低分別為引火不慎14.24％、縱火6.01％、亂丟菸蒂3.16％、掃墓燒紙錢3.16％、狩獵2.53％、開墾1.27％、烤火0.95％、炊事0.32％，66.46％原因不明，經現場研判均為人為引起，總計高達98.1％，僅1.9％是雷擊的自然因素所致。

林務局局長林華慶指出，今年第一季國有林地火災分別為山區活動用火不慎8件、蓄意縱火7件、農地燒墾5件、工程不慎與燒紙錢各2件，其他則為1件，總計25件高於近4年同期平均21件，延燒面積總計9.1公頃，研判均屬人為引發。

林華慶補充，疫情期間許多民眾選擇上山活動，也間接增加人為引火的因素出現。

農委會副主委黃金城表示，每年10月至隔年4月因為降雨減少導致林地乾燥，尤其對中南部而言是野火的好發季節，緊接者4月清明節來到，民眾上山掃墓一定要注意用火的情形。

由於林地火災原因多屬人為，根據「森林法第53條」規定，放火燒毀他人森林可處3年以上、10年以下有期徒刑，另外也設置舉發制度，只要民眾舉發縱火，經查獲犯罪行為人，得發10萬元以下破案獎金；最先通報發生森林火災者，將發5000元以下獎金。

(中時 )