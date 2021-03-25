彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方提醒，若發現耳下有腫塊，甚至出現顏面神經失調情況，一定要馬上找耳鼻喉科醫師檢查，以免延誤病情。（吳建輝攝）

彰化縣員林市1名56歲張姓婦人，2年前突然顏面失調眼歪嘴斜，右半張臉幾乎不能動彈，右眼也無法閉上，求診當成顏面神經麻痺治療，沒想到經過2年仍未痊癒，最後求診署立彰化醫院才發現是腮腺癌，彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，若顏面神經麻痺治療無效，就要小心可能是腮腺癌，及早治療以免延誤病情。

張姓婦人表示，一開始以為自己中風，在住家附近就診，醫生說是顏面神經麻痺，經過幾次治療後，仍不見好轉，直到最近因為耳朵痛到彰化醫院治療，才被醫師確診為腮腺癌，自己相當錯愕，才知道原來都是腮腺癌搞得鬼。

許嘉方表示，腮腺位在耳朵下方，是一種唾液腺，會分泌唾液到口腔幫助食物咀嚼與消化，通常小朋友容易被病毒感染而發炎腫大，俗稱豬頭皮，而顏面神經從腮腺經過，控制額頭、眼、臉頰、嘴角級下巴的肌肉，若腫瘤大到壓迫神經，就會造成顏面神經失調。

許嘉方說，以張姓婦人為例，因觸診發現其右耳下方有硬塊，經檢查發現有一顆約3.5公分的惡性腫瘤，經過正子掃描發現癌細胞未擴散，才進行手術切除，過程中發現顏面神經長期受到壓迫已經無法恢復，為了將癌細胞清除乾淨，最後連同腫瘤、右腮腺及顏面神經一起切除。

許嘉方說，腮腺腫瘤約8成是良性，2成才是惡性，一般會建議民眾直接切除，若當時張姓婦人發現得早，獲取可以保留顏面神經，留住功能，但發現太晚已經來不及，提醒民眾若發現耳下有腫塊，甚至出現顏面神經失調情況，一定要馬上找耳鼻喉科醫師檢查，以免延誤病情。

(中時 )