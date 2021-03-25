機場公司25日在第2航廈3樓設置採檢站，工地外已架起圍欄。（范揚光攝）

台灣、帛琉旅遊泡泡將於4月1日首發出團，由於中央疫情指揮中心要求旅客登機前，需在機場採檢並取得核酸（PCR）檢驗陰性報告，機場公司著手規畫戶外採檢站，並在25日動工興建。

機場公司總經理但昭璧25日視察施工狀況，他受訪時說，旅遊泡泡旅客必須團進團出，抵達機場後分批前往採檢站採集檢體，接著檢體會統一送至部立桃園醫院檢驗。由於等待檢驗結果須耗時3至3.5小時，如果再加上2小時登機作業時間，旅客至少在班機起飛前5.5小時就要抵達機場。

採檢站位於第2航廈3樓出境大廳北邊通道外，是上方有屋簷的戶外採檢站，當旅客抵達機場後，先在第2航廈北側5樓擴建區（簡稱北擴）集合，接著分批前往3樓出境大廳內的採檢站入口，採檢完畢後從戶外出口離開航廈，接著再次進入航廈北擴等待採檢報告。等候期間，旅客可以在北擴的餐廳及免稅店消費，或是前往一旁的戶外觀景台欣賞飛機起降。

取得陰性報告的旅客，目前規畫集中在3號櫃檯辦理報到手續。由於台帛旅遊泡泡初期只有每周2班華航班機，每班限額110人，因此檢測站目前只有設置1間。

(中時 )