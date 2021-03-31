交通部觀光局副局長林信任31日表示，帛琉旅遊泡泡4月1日下午2點半起飛，這一團報名人數有100人，旅客早上8點半須抵達機場報到，9點展開採檢工作，衛福部桃園醫院會在中午12點半之前，將採檢報告送回桃園機場，預計4月4日晚間返台。

外界好奇，行政院長蘇貞昌18日曾在行政院會公開表示，可以藉由帛琉泡泡的經驗，可逐步跟相對安全國家研商。交通部長林佳龍先前也曾透露去年底開始有四個國家陸續都有和觀光局接洽，其中特別是越南、新加坡兩國的境內疫情趨緩，上周指揮中心還把他們列為低風險國家，觀光局與這兩國的洽談進度如何？

林信任表示，與越南方面，2020年底有觀光局的「局長級雙邊會談」，雙方都有共識，在疫情許可下，雙邊都樂於推動旅遊泡泡。至於和新加坡，林信任說，星國去年12月18日單向對台灣開放，國人到星國不需要檢疫，也因此台灣將依照疫情發展處理，雙邊文件研擬中。

至於下一個旅遊泡泡的提案何時送交指揮中心，林信任則不敢掛保證，僅表示將依據疫情狀況而定。

(工商 )