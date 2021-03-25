長榮大型貨輪長賜輪擱淺卡在蘇伊士運河正中間，造成雙向交通停擺，兩側回堵至少165艘貨輪、油輪，等待運送的貨物包括活體動物、原油及農作物等，全球貿易業務受到嚴重推遲，據英媒Lloyd's List推估出單日全球貿易損失高達96億美元。

目前長賜輪仍未脫困，當局雖曾使用8艘拖船協助轉向，但最終都無功而返，現階段持續透過開挖兩側河道幫助其轉正，恐怕還需要幾天時間才能回復，另外潮汐最滿時間約28、29日(周日、周一)，或許是救援長賜輪的最佳時機。

長賜輪塞住蘇伊士運河也卡死全球貿易運輸，Lloyd's List根據追蹤數據顯示，目前有大約165艘船塞在蘇伊士河道上，包含41艘散裝貨船、24艘原油油輪及33艘集裝箱船等船隻無法移動，貨物包含原油、農作物、水泥及液化天然氣的貨品。

英媒Lloyd's List初估，東西兩側貿易損失分別為45億及51億美元，累積金額將來到驚人的96億美元（約2736億新台幣）若無法迅速將狀況排除，貨櫃內商品出現腐壞，損失金額還會往上加。

(中時新聞網)