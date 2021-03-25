韓國現代汽車，旗下車款Kona電動車(EV)的部分車主異口同聲抱怨，指出現代召回作業程序有問題，溝通不良外，也不知道什麼時候才能更換有瑕疵的電池。甚至還有韓國民眾表示，以後不會再買現代汽車了。

在全球有15輛Kona電動車，陸續發生火燒車意外後，現代汽車2月曾表示，將投入9億美元為約8.2萬輛已售出的EV，更換車用電池系統。

不過，已有一些要召回的車主開始憂心，現代至目前為止，都沒有說清楚講明白，到底何時以及如何來修復這些可能會產生意外的瑕疵EV。

相反地，現代汽車只是一昧地，要受害車主等候更換通知。所以也傳出，有民眾已將現代汽車列為拒絕往來戶。

另方面，現代汽車也還是罐頭式語言，表示客戶安全就是現代首要任務。同時，也沒有直接回應，部分召回車主所提的不滿問題。

不過，按原先計畫，現代汽車將在下周開始，就會陸續在韓國更換有問題的車用電池。

但是，這些車主不高興的是，現代沒有第一時間，把這個危機事件處理好，很多細節當初都沒有詳細規劃並公布，故才利用社群媒體來吐心中的苦水。

回溯至2020年11月，當時有173位Kona電動車車主，提起一項集體訴訟，要求現代要付自己因EV車價已折損，以及其它項目等共800萬韓元約7,000美元賠償金。

韓國汽車技術研究協會(Korea Automotive Technology Institute)表示，現代這些EV的車用電池或許是有問題，但重點是要讓這些客戶能更清楚了解召回的所有一切細節，因攸關車主本身權益事項。或許現代正也在等替換料件，但召回處理進度到哪，都得要讓大家知道才行。

因為，全球EV市場將日趨競爭激烈，產品不是賣出去就好，而售後服務也要做到位，更何況是這種有關安全性召回的重要議題。

現代汽車對EV是雄心大志，2月推出的Ioniq 5是一輛純電能EV。同時，也在試水溫考驗全球市場接受度。現代也希望到2025年，能躍身成為全球第三大EV車廠。

2018年Kona電動車推出後沒幾周，就傳出火燒車意外事件，所幸的是，迄今為止未傳出有任何傷亡。

2020年10月，現代汽車補強方式是只提供軟體升級。但是，後來又發生過曾進廠召回修復後，又出現火燒車事件。受害車主義憤填膺下，現代才答應更換隸屬LG化學，由LG Energy Solution所生產的車用電池。

在過去三年中，現代汽車在歐美與自己韓國市場上，召回7.5萬餘輛Kona電動車，約佔同期賣出11.1萬輛EV近七成。

現代汽車官網也刊登，在等候車用電池更換前，EV充電時，蓄電量不要超過九成，是減少造成火燒車的有效方式。

另外一位韓國民眾指出，為了現代這次召回，已經浪費自己太多時間，因為之前在EV軟體進廠升級後，就大大降低車用電池蓄電量。同時，也曾發生開著自己現代EV，想要到公共充電樁充電時，被其它民眾排擠不得其門而入情形。因此，以後絕對不會再買現代任何一輛汽車了。

(時報資訊)