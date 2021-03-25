水資源永續使用已是世界各國面臨的重大挑戰，業界也都更為重視。中鋼(2002)勵行節水管理，實踐水資源循環再利用。另外，全台水情持續吃緊，勤美(1532)集團台中新建案地下水，無償提供台積電使用。

近年因氣候變遷造成水環境急遽變化，澇旱發生交替越趨頻繁，水資源議題受到重視。鋼鐵業製程需大量原水使用於冷卻、抑塵、除銹、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水而影響生產正常運作，將不利於下游用鋼產業發展，因此鋼鐵廠水資源管理的重要性不言而喻。

為避免缺水危機，中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程以降低原水耗用，穩定生產用水。

近年來中鋼重要節水案例包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用、轉爐廢熱回收改造減少熱負荷、鼓風機更新為高效率轉子以減少冷卻水耗用等，大幅降低限水時期對於自來水之需求，製程用水回收率已高達98.4%，廠內循環水系統可逐級使用5至6次。

為了確保用水無虞，中鋼並成為全國第一個響應使用「鳳山溪污水再生使用示範案」之再生水用戶。中鋼自2018年8月起廠內開始導入鳳山溪都污再生水，目前每日約使用4.1萬噸再生水，2020年共回收1,222.4萬噸再生水，約佔中鋼整體用水量的三分之一，相當3.5座鳳山水庫之儲水量。

另外，全台水情持續吃緊，台積電開始出動少量水車載水。勤美集團抽取台中建案地下水，台積電也已派水車試水，正針對該建案的備援取水情況進行了解中。

勤美集團旗下璞真建設建案「勤美之森」，可抽取地下水再利用，透過自動化監測設備、大數據分析及抽水機控制系統等，可精準控制地下水位，有效避免水資源超抽浪費。由於台中勤美之森可就近提供中科廠區，勤美日前主動與台積電聯繫，每天至少可提供台積電上千噸水資源。

(時報資訊)