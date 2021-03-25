立法委員24日在立法院提出要經濟部調整台北市的水價，引發台北市長柯文哲不滿，經濟部長王美花25日表示，現在經濟部的第一要務是抗旱，其次才是針對耗水費的部分希望盡快來開徵。

綠營立委日前在立法院質詢時皆認為，以民生用水度數來說，台北市比其他縣市便宜，而且台北市居民平均收入較高、比較有錢，這種水價會顛倒台灣貧富分配，引起民怨，建議調整台北市水價費率，對此，柯文哲大表不滿，台北市的水費沒有比較便宜，由於是採用差別費率計算，所以用越多、計價單價就會越高，「在差別費率的情況下，台北市的水費沒有比較便宜」。

王美花25日出席台灣機械工業同業公會代表大會，會後接受媒體採訪時回應，行政院院長指示，經濟部的水利法訂了耗水費，現在希望盡快能開徵，所以經濟部目前除了抗旱之外，也希望能趕快凝聚共識、盡快開徵耗水費。

王美花解釋，最重要就是針對用水大戶，要設計誘因讓他有節水動力，這樣也可以讓大家多省水，也能達到不同的使用用戶、有相關費用的徵取，目前會積極辦理耗水費的規範，凝聚出草案來跟大家溝通說明。

(工商 )