立法院司法法制委員會今天初審通過《國家中山科學研究院設置條例部分條文修正草案》，草案指出，服務於中科院的人員，所涉機密資訊的程度，不亞於國防、外交、國家安全等主管機關所屬人員，為確保國家安全及利益，落實中科院人員安全管控，有必要規定中科院所屬人員，出國應事先申請核准。

政院推動這項修法主要是國安考量，不過今天在討論過程也引發立委疑慮，民進黨立委劉建國就質疑，有些無涉秘密的人員也被管制是不是違憲？且這種管制措施恐讓中科院招募人才有困難，中科院長張忠誠認為還是以國安優先，相關人員也可能涉及機密，無意間洩密，因此朝管制方向規範；初審通過版本將相關申請、核准辦法由國防部訂定。

此外，委員會也通過現行第33條條文中增訂第1項，規定中科院得於不超過設立時軍職編制員額限度858人內，任用具科技專長軍職人員。其相關權利、義務事項，準用隨同移轉本院之軍職人員相關法規，不受行政法人法第20條第1項之限制。

委員會也通過綠委蔡適應等所提附帶決議，國防部應於《國家中山科學研究院設置條例》修正通過後6個月內，訂定中科院科技軍官至國軍單位交流歷練實施計畫，以利國防科技人力與部隊實務需求結合，達最佳運用效益。

(中時 )