大陸國務院總理李克強24日主持召開國務院常務會議，會議決定，今年1月1日起，將製造業企業研發費用加計扣除比例由75％提高至100％，相當於企業每投入100萬元研發費用，可在應納稅所得額中扣除200萬元。

中國政府網報導，實施上述這項政策，預計可在去年減稅超過3600億元（人民幣，下同）基礎上，今年再為企業新增減稅800億元。這一制度性安排，是今年結構性減稅中力度最大的一項政策。

同時，該會議決定將普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計畫進一步延至今年底。

(旺報 )