全台最賺錢醫院，林口長庚醫院持續坐穩寶座，其次是高雄長庚醫院，第3名才是公立醫院台大醫院，但扣除非醫務收入，單靠醫療費用計算收入排名，中國附醫、台灣大學、高醫附醫占據前3名，新北市亞東醫院與輔大附醫則最虧錢。

●全台223間醫療院所 申報健保超過2億

今（30）日衛福部健保署公布108年，醫療院所報與醫療服務申報情形，醫管組專委劉林義表示，107年與108年健保請領2億以上，都必須申報醫院財務狀況，全台475間醫療院所，共有223間須要申報。

劉林義說明，有223間醫療院所取健保總金額達4,438億，占整體金額6,771億約66%，當中3間是診所，包含遠東聯合診所、書田泌尿科診所、安慎診所，分別請領健保4.3億、3.5億、2.61億，結餘則是0.87億、0.28億、0.06億。

●林口長庚收支全台最高 非醫務收入77.81億元

劉林義持續說，整體收支最高醫院，林口長庚醫院持續在第1位，整體結餘72.22億元，非醫務收入77.81億元，但醫療結餘則負5.59億元，林口長庚純粹在醫務收支上，反而是負支出，都由非醫務收入支撐。

劉林義也說，整體收支結餘第2位則是長庚高雄醫院，整體結餘59.81億元，醫務收支2.87億元，非醫務收支56.95億元；第3位是國立台大醫院，整體結餘24.46億元，醫務結餘14.24億元，非醫務結餘10.22億元。

林口長庚醫院單靠非醫務結餘，就有77.81億元收入，高雄長庚醫院也有56.95億元；劉林義說明，藉由財報能看到，長庚體系醫院多數有股利收入，佔比都滿高，也有利息等，其他醫院則有研究案、停車場、美食街等。

●醫務收入最多中國附醫 申報最虧錢亞東醫院

如果僅看醫務結餘排比，劉林義說，收入全台收入最多是中國附醫，約有16.27億元，其次是台大醫院14.24億元，第3位是高雄附醫9.38億元；劉林義補充，申報醫院中虧損醫院前3名則是亞東醫院、輔大附醫、長庚嘉義醫院。

健保署表示，綜觀7年來，符合提報財報之院所中，醫務收支有結餘之家數占率在69%至78%間，整體收支有結餘家數占率在85%至91%間。如以108年來看，醫務收支有結餘之家數占率達75%，整體收支有結餘家數占率為87%。

健保署補充，本次財報公布已是第7年（102至108年）辦理，院所應提財務報告之門檻已自6億元下降為2億元，提報院所數由102年109家增加至108年223家。

(中時新聞網)