2021年德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）評選出爐，品牌廠技嘉科技（2376）旗下含括AERO系列創作者筆電及AORUS系列電競筆電，共多達六款全系列筆電產品，皆獲2021紅點產品設計大獎肯定。

此回獲獎的產品，包括搭載輝達最新RTX 30系列繪圖晶片的AERO 15 OLED、AERO 17 HDR，與AORUS 17X、AORUS 17G、AORUS 15P、AORUS 15G等。技嘉AERO及AORUS全系列筆電除在台生產製造，其首創的Xrite Pantone校色的OLED面板、Microsoft Azure AI等多項領先技術，讓技嘉橫掃歐洲電腦硬體協會年度最佳筆電、台灣精品獎、2020紅點設計獎等多項大獎。

主打電競的AORUS系列筆電，標配240Hz高更新率螢幕和業界少數支援HDMI 2.1輸出，可支援今年最熱門的4K-120Hz、8K-60Hz、甚至未來10K-120Hz等更高解析度和更新率的影音播放格式，讓電競玩家能夠完整體驗RTX 30帶來的流暢遊戲畫面。

另主打創作者市場的AERO系列筆電，自2019年起即領先業界推出配備4K解析度OLED螢幕，除提供1,000,000：1的超高對比，和DCI-P3 100%的超廣色域，更是業界唯一經過逐台校正並取得色彩權威X-Rite Pantone認證的筆電，擁有業界最低的色偏值（Delta-E < 1），增加創作者的工作效率和品質。

(工商 )