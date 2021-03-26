金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然新台幣匯率升至28.3元，使壽險業2021年前2月淨匯損增至478億元，但避險效益回沖使2月淨匯損較1月減少，配合積極實現股債獲利，使壽險業前2月稅前盈餘達1173億元，年增達1.36倍、續創同期新高。

金管會統計，新台幣匯率前2月升值0.7％，使壽險業出現793億元匯損，在避險收益491億元回沖、扣除換匯成本269億元後，繳出222億元避險效益，加計收回外匯價格變動準備金回沖93億元後，合計淨匯損478億元。

其中，新台幣2月升值約0.37％，使壽險業2月單月出現417億元匯損，較1月376億元增加，但在避險收益329億元回沖、扣除換匯成本124億元後，繳出205億元避險效益，加計收回外匯價格準備金10億元回沖後，合計淨匯損202億元，較1月276億元減少。

在積極實現投資利得下，壽險業前2月稅前獲利達1173億元、年增達1.36倍，續創同期新高。產險業前2月稅前獲利40億元、亦年增37.9％。合計保險業前2月稅前獲利達1213億元、年增達近1.31倍。

不過，壽險業截至2月底淨值2.34兆元，月減3.8％、仍年增17.7％，為連2月下滑。產險業淨值1475億元，月增2.2％、年增8.6％。合計保險業淨值2.49兆元，較1月底2.58兆元減少3.4％、仍較去年同期2.13兆元成長17.1％。

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