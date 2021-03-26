受美國總統拜登發表經濟惡化狀況緩解，請領失業補助人數減少等正面消息帶動下，今（26日）美股四大指數開盤雖出現賣壓小跌，但盤中買方進場，指數穩定向上攀升，終場道瓊上漲199.42點（或0.62%）；台積電ADR小漲逾1%。

由於近期美政府發言了無新意，財政部長葉倫甚至提及加稅等說法，讓美股近期表現不穩，昨四大指數全面收黑，半導體為主的那斯達克指數更跌超過2%，顯示投資人對未來經濟狀況有所擔憂。

道瓊開盤走跌，不過在拜登的正面發言下，成功帶動股市翻紅，盤中開始反應，並持續向上攀高，終場收在32,619.48點，小漲199.42點（或0.62%）標普500指數小漲20.38點（或0.52%）。

昨遭到重殺超過2%的那斯達克指數有所回穩，小漲15.79點（或0.12%）至12,977.68點，費城半導體同樣在大盤帶動下上揚，上漲5.91點（0.20%）四大指數表現皆比昨日亮眼。

台積電ADR小漲1.49（或1.37%）至110.45美元，聯電同樣翻紅，上漲0.37點（或4.55%）鴻海則出現下修，跌0.14點（或1.56%）日月光也小跌0.40%至7.39美元。

(中時新聞網)