由於美國總統拜登宣布2兆美元基礎建設詳細計畫，周三美股僅道瓊收黑，科技股表現不俗，標普500小漲0.36%，納斯達克指數上揚1.54%、費城半導體漲幅逾2%，台積電ADR大漲2.79%，特斯拉也有5.08%成長。

周二美股受到十年期美債殖利率飆升影響，四大指數皆下殺，科技股更是連兩日走低，難擺脫近期低迷狀況。

不過美股周三受到拜登宣布基礎建設詳細計畫刺激，加上美國 ADP 就業報告出爐，經濟解封帶動就業人數升高，四大指數開盤齊揚，科技股表現亮眼，最終僅道瓊收黑，報在32,981.55點，下跌85.41 點（或0.26%）。

其餘三大指數都有所成長，標普500上漲14.34點（或0.36%）至3,972.89點，納斯達克指數成長201.48點（或1.54%）至13,246.87點，費城半導體漲幅最高來到2.64%，上漲80.40點至3,124.94點。

個股方面以科技股表現最為突出，蘋果上漲2.25（或1.88%）至122.15美元，Google小漲13.09（或0.64%）至2,068.63美元，臉書上漲6.53（或2.27%）至294.53美元，特斯拉勁揚超過5%來到667.93美元。

台積電ADR上揚3.21（或2.79%）至118.28美元，聯電ADR成長0.22（或2.47%）至9.11美元，鴻海ADR與日月光ADR則走跌，分別下跌1.84%與1.03%。

(中時新聞網)