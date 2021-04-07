美股消息面：
1.美國勞工部公布2月職缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告，美國2月職缺增至740萬個，創下兩年新高，並超出市場預期的699.5萬個。2月招聘人數增加27.3萬，為570萬人。
2.全球經濟前景樂觀，周二國際油價止跌反彈，盤中一度漲逾3%，市場觀望美國原油庫存數據使漲幅收斂。周二紐約期油收漲68美分或1.2%，為每桶59.33美元，盤中一度漲3.81%，站上60.89美元。倫敦布蘭特期油收漲59美分或1%，為每桶62.74美元。兩大期油合約周一都重挫逾4%。
3.美國債息持續回落，周二美元指數仍然走弱，紐約尾盤ICE美元指數跌0.146%，報92.427，創下3月24日來新低。
4.受美國公債殖利率與美元下跌提振，周二國際金價連漲第4天，創下2月以來最長記錄。紐約6月期金收漲14.2美元或0.8%，為每盎司1743美元，創2月25日以來最高價。
(時報資訊)
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