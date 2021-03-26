東森(2614)公布109年財報，全年稅後盈餘為5.21億元，年成長33.59%，每股盈餘為0.94元，董事會決議每股配發現金股息0.8元，並辦理現金減資0.5元，減資比率為5%，若參與配息及現金減資，每股預計可拿回現金1.3元。

東森國際因新媒體業務持續拓展數位及家外廣告，且寵物店透過展店及併購等策略帶動規模化經營，帶動109年合併營收達47.28億元，年成長51.2%，由於東森國際自前(108)年中結束航運事業，於去(109)年已無航運事業之虧損影響，全年稅後盈餘為5.21億元，年成長33.59%，每股盈餘為0.94元。

為使資本結構達到最佳配置並提升股東權益報酬率，東森國際董事會決議109年盈餘分配案及現金減資案，每股配發現金股息0.8元，並辦理現金減資0.5元，配息率及減資比率分別為85%及5%，若參與配息及現金減資，預計每股可拿回現金1.3元。

展望今年，東森表示，倉儲事業將持續對低效能設備汰舊換新以提升作業效率，使營運量維持穩健成長；東森新媒體持續擴大線下廣告布局，取得街道家具廣告、捷運車廂廣告，合計原有北捷、新北環狀線、桃捷、高鐵，成為線下最大交通媒體，東森新媒體整合線下交通媒體，結盟東森分眾樓宇廣告，以及線上數位廣告，約50公尺範圍內最細緻的線下精準廣告，提供最完整的廣告解決方案。

在東森寵物雲部分，目前實體門市家數達108家，已成為全台寵物實體店龍頭，將透過開發自營商品、寵物電商等策略擴展營收與獲利，有效整合集團內之資源，加乘帶動業績成長，110年仍將持續擴大寵物店規模，預計再展店72家，計達180家。

東森國際此次現金減資案，預計每千股減少50股，消除股份2784萬股，減資金額2.78億元，減資後實收資本額將降為52.9億元，待110年股東常會於6月18日通過並呈奉主管機關申報生效後，將授權董事會另訂定「減資基準日」。

(時報資訊)