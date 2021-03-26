有些星座天生吃苦耐勞，認為唯有靠努力，才能獲得美好的成果，有的則是吃點苦就狂抱怨，希望能用投機取巧的方式得到成就，《靈匣網》近日分享越苦越成功，及無法吃苦的前三名星座。

●一點苦都吃不了的星座

第一名：雙魚座

雙魚座性格較脆弱且不太堅定，儘管學習力強，但喜歡做白日夢，感情豐富又敏感，因此經常被負面情緒圍繞，每當在工作上或生活中吃苦時，他們就會將其放大，覺得自己好委屈。

第二名：天秤座

天秤座的人正義感強，認為凡事都應保持平衡的狀態，因此一旦吃苦時，他們就會覺得委屈，認為不公平而產生怨氣，而在憤怒情緒的驅使下，導致他們做事時經常會偷工減料，以表達自己心中的不滿。

第三名：水瓶座

水瓶座擁有銳利觀察力和強烈求知慾，對於社會的不公不義，總是抱著懷疑的態度，性格善變的他們，有時活潑風趣，但有時又會變得懶散或抑鬱，而他們不能吃苦就表現於工作上，如果發現踏入的行業太辛苦，他們會寧願選擇轉行，換到一個較為安逸的工作性質。

●越苦越成功的星座

第一名：摩羯座

摩羯座的人擁有極強的耐力，和不屈不撓的奮鬥精神，又具有上進心，希望靠自己努力往上爬，他們將吃苦當作吃補，甚至認為越辛苦，成功的機會越大，對他們而言，吃苦並沒有不好，因為人生本來就是苦的，這也是他們非常了不起的優點。

第二名：天蠍座

天蠍座專注力及意志力強，只要鎖定目標了，他們就絕不會放手，做事過程中也不容易受到誘惑，總是能冷靜沉著的思考問題，對事物也有獨到的見解，他們一旦知道自己想要什麼，無論過程經過哪些瓶頸，都不會輕言放棄，因此往往能成功。

第三名：獅子座

獅子座非常顧面子與尊嚴，越是能被別人看得起，他們努力的動力就越大，個性樂觀的牠們，越是被看扁就越勇敢，而當面對別人的挑戰時，他們絕對要求光明正大的公平競爭，並不會耍陰招。

(中時新聞網)