長榮海運長賜輪在蘇伊士運河擱淺，批踢踢股板網友緊盯貨輪最新進度，也熱烈討論相關賠償、保險等問題，由於長榮已表示無賠償責任，長榮股價今(26)日在傳出未來幾天有機會解除危機的消息下，早盤上漲超過3%。

長榮25日表示，脫困衍生的第三人責任等相關費用、船體等損失由船東正榮汽船負責，長榮無賠償責任。市場也傳出長榮貨輪卡在蘇伊士運河的狀況有機會在未來幾天解除，長榮股價今日開盤以42元、上漲0.3元開出，盤中一度上漲至43.05元，上漲1.35元，漲幅超過3%，陽明雖然宣布不配發股利，但因早在投資人預期之內，股價仍走高，漲幅也在3%以上。

長榮海運長賜輪在蘇伊士運河擱淺，25日股價跌逾4%，網友不時將有關貨輪的最新進度PO上股板，並關注相關賠償問題，深恐衝擊股價，網友整理出「這CASE長榮不用賠 甚至可以跟船公司請求賠償」、「船公司送貨延遲從來沒有在賠貨主什麼延遲費的」、「甚至貨損了 只要不是船員明顯的疏失 通常也是保險公司買單」、「後面的船因為運河堵塞延誤了 這個誰都不用賠」、「運河經營人的損失費用誰賠 看後續調查肇事原因責任歸屬 有可能船東方/保險公司要賠 但最有可能誰都不用賠」，還有網友問會不會最後不只不會賠錢，長榮還賺到錢？

金管會證期局表示，證交所已請長榮在完成相關評估後，盡速召開重訊，對外界說明清楚。也有網友酸「金管會套多少？？」、「全世界都長榮新聞 重挫太丟臉吧 明天護起來！」。

(中時新聞網)