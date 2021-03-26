「經歷生死關頭，更樂於助人！」前台北縣香丘里里長許連慶曾因腎臟病面臨生死關頭，病癒後不改熱心服務本性，10餘年來幫助上百戶弱勢，不僅頒發獎學金，更關心坪林、雙溪等偏鄉弱勢，他笑稱，助人讓自己更快樂。

許連慶出生於彰化縣，13歲時北上打拼，當選過2屆台北縣香丘里里長，任內率先推動資源回收工作，獲環保署表揚。他憶及，當時號召志工們一起資源回收，只要表現好就會提報表揚，志工們做起來更有成就感，時常有其他縣市里長來觀摩。

此外，資源回收的收益則用於幫助里內的弱勢孩童，如今，已卸任里長多年，仍持續關懷弱勢、頒發獎學金。里內不少民眾只要聽聞「許連慶里長」都讚譽有加。

許連慶說，卸任里長後從事貿易商工作，事業有成卻被診斷出罹患腎臟病，躺在病床時心想「人生足矣！已經很滿足！」經醫師搶救切除一邊腎臟後活了下來，但1周需3次洗腎，經歷生死關頭也讓他對人生改觀，聽聞弱勢個案需要幫忙總是當仁不讓。

前台北縣香丘里里長許連慶曾因腎臟病面臨生死關頭，病癒後不改熱心服務本性，10餘年來幫助上百戶弱勢。（葉書宏攝）

「捨得捨得，有捨才有得！」許連慶說，對於現在的生活很滿足，事業順利、兒女也無須操心，日前聽聞坪林、雙溪偏鄉物資缺乏、高齡化嚴重，他立即捐款給區公所，盼可以達到拋磚引玉的效果，邀社會各界一起關注偏鄉弱勢。

值得一提，許連慶也擔任板橋深丘福德宮管理委員會副主委，出錢出力義務替神明、民眾服務。他說，深丘福德宮是地方的信仰中心，維繫民眾間的情感，時常捐款給福德宮協助廟務發展也幫助弱勢。

(中時 )