高市勞工局26日舉辦「工地酒測管制觀摩」，盼降低職災率。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市勞工局26日舉辦「工地酒測管制觀摩」，盼降低職災率。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄工安事件連環爆，尤以營建業職災率最高。高市府除召開「加強工地公安自律與市府稽查機制」外，副市長羅達生26日前往前金區光復三街新建住宅工地，舉辦「工地酒測管制措施觀摩會」，盼提升營建工地自主管理能力及增加勞動監督檢查，降低營造工地職災。

勞工局指出，已鎖定中、高風險工地443處，4月底前完成重點防災事項普查，截至25日止，已完成檢查80處工地，其中停工處分11件次，罰鍰83件次，罰鍰金額合計383萬元；針對勞檢缺失以未落實防墜措施、未設置護欄、護蓋或安全網為最常見缺失，也呼籲業者務必特別重視加以防範。

羅達生強調，在都市經濟發展、提昇市民生活素質之際，應避免因勞動力缺乏，營造商趕工而發生職業災害。市府已針對中、高風險營造工地實施普查，也要請業者加強防災意識、落實安全管理及設置防護設施，與市府共同維護勞工及市民安全與健康。

勞工局長李煥熏指出，營造工程相較其他行業，勞工多屬流動性質，環境變動性大，處處充滿風險，作業須高度專業及注意力外，加上承攬商多為小型企業，安全意識較為薄弱。

李煥熏認為，職業安全必須業者落實自主管理，透過實施工地酒測與工具箱會議等方式，積極照顧勞工身心狀態，讓他們認知環境危害，將安全帽、安全鞋及安全帶等必要的個人防護具戴妥，確保不再發生職災。

(中時 )