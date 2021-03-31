高雄市都委會31日上午審議通過原高雄市都市計畫區公共設施保留地專案通盤檢討，解編約35公頃公保地，還地於民，可為市庫再省下土地徵收支出約172億元。

高雄市都委會主任委員林欽榮表示，長期以來，許多私有土地被政府劃設為公共設施用地，卻遲遲未能徵收，影響私有地主權益甚鉅，造成許多民怨。市府針對18個都市計畫區進行公保地專案通檢，在兼顧都市發展需要，及保障私有地主的權益的前提下，檢討不需用的公共設施用地，還地於民。

林欽榮指出，18個都市計畫區除高雄新市鎮特定區逕送內政部審議外，其餘17個已由高市都委會完成審議。此次審議原市部分，包括地方關心的楠梓文中11、中油北側綠帶及前金區機10、機12等，透過多元解編方式，將約35公頃公保地還地於民，並活化土地開發利用。

都發局長楊欽富說，各都市計畫區公保地審議過程，都以解編後不影響未來都市發展所需為優先考量，針對「非必要性」的都市計畫區私有「公共設施保留地」，予以檢討。除將不需要的公保地還地於民外，有使用需求的公保地也將透過市地重劃方式開發，由市府開發無償取得必要公共設施用地。

(中時 )