桃園市八德區41歲簡姓孕婦日前凌晨6時許突然陣痛，7時許發現羊水已破，趕緊撥打119求助。大湳消防分隊獲報趕往，發現嬰兒胎頭外露，馬上就地接生，寶寶順利誕生。

簡姓孕婦懷孕第39周，突然感覺陣痛來襲持續，且羊水也破水，經聯繫消防局後，大湳消防分隊隊員黃昭仁、曾軒庭隨即趕至現場處理，救護人員到場後將婦人自床上移至擔架床，同時得知這是婦人的第2胎。

因現場已經看到胎兒頭部，消防員當機立斷，決定現場接生，胎兒頭部逐漸露出，身軀、下肢順勢產出，但嬰兒有臍帶繞頸的狀況，消防員隨即實施口鼻抽吸，並協助解除狀況。再以毛毯包覆保暖、給予婦人氧氣面罩。

黃昭仁說，「從事消防救護工作五年多來，首次遇到現場接生的案件，和搭檔一起成功接生迎接新的生命，在現場處理很危險的臍繞頸狀況，母子均安是我們最開心的事情，覺得很有成就感」。

曾軒庭的自己的孩子即將在今年出生，他說，早上八點下班後，才和老婆約好要去添購嬰兒用品，沒想到這麼湊巧在下班前見證新生命的到來，看到孩子安心的依偎在母親懷中，我感受到綻放的母性光輝，也更珍惜身邊辛苦的老婆，心中只想趕快回到家，跟老婆說一句「辛苦了！」

分隊長張宏暐表示，消防隊遇到孕婦急產的案例不多，救護人員必須隨機應變，透過平時札實訓練持續練習，不僅對各項救護技能駕輕就熟，也能發揮最大戰力，讓產婦安心、開心迎接新生命到來。

(中時 )