周五日本議會批准新財政年度創下新高記錄的近1兆美元預算案，但也引發日本政府應對這場大流行病仍需要更多支出的臆測。

這個新財政年度（自4月1日起）預算案規模達106.6兆日圓（相當於9758.3億美元），其中包括5兆日圓的疫情相關的緊急支出。然而在即將結束的本財年間，日本政府已經推出三個合計達3兆美元的新冠紓困方案。

部分分析師預期，隨著政界人士不斷加重施壓以保持財政支出大門廣開，以及政府借貸成本因央行印鈔而處於低檔，日本政府將宣布更多支出計畫。

(時報資訊)