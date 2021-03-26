2021年適逢六堆300年，客家委員會為凝聚六堆客家認同，結合六堆12鄉區客庄的在地人文紋理，規劃一系列的六堆300年慶典系列活動，今日宣示第56屆六堆運動會將正式展開，同時首度曝光六堆300輕軌彩繪車廂將上路，為高雄市六堆300系列活動正式揭開序幕。

六堆運動會素有「大武山下的小奧運」之稱，自1949年起由六堆12鄉區輪流辦理，是全台唯一跨區域固定舉辦的客家族群體育競賽活動，第56屆六堆運動會再次由美濃區公所承辦，記者會在結合鼓樂與客家樂舞的表演中開始，現場以六堆300輕軌彩繪車廂作為背景，車廂外觀呈現包含客家剪紙與紙傘元素、新丁燈、六堆運動會、石獅公、步月樓、尖炮城與敬字亭等六堆文化地景，搭配色彩豐富的繪圖，外型十分吸睛。

彩繪車廂將於即日起至6月行駛高雄市區，沿著軌道行經高雄市區，不管是行駛在港灣邊、河岸旁或是草地上，都將成為高雄輕軌最美的客庄風景線。

客委會副主委鍾孔炤表示，六堆地區橫跨高屏縣市，300年來傳承了良好傳統文化與族群精神，六堆運動會將在美濃擴大舉辦，期待透過六堆運動會凝聚六堆民心、發揚六堆先烈的忠義精神。

六堆運動會宣告儀式由貴賓共同切開六堆300慶祝蛋糕，並引燃第56屆六堆運動會母火，再由美濃國小棒球隊與田徑隊6位球員象徵六堆接下聖火。

聖火傳遞4月7日從屏東竹田鄉六堆忠義祠出發傳遞至六堆各鄉區，運動會4月10日、11日在美濃國中登場，歡迎各地喜愛客家文化的朋友共同參與。

(中時 )