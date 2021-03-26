中華電線電纜去年EPS攀升至2.05元，創史上次高，26日董事會承認去年財報，並決議每股配0.5元現金股利，配息率24.39％，以收盤價26.85元計算，現金殖利率1.86％。

華電橫跨電力線纜及鋁門窗兩生產領域，近年營收、獲利穩定，去年合併營收22.44億元，營業利益1.44億元、本期淨利3.27億元、淨利歸屬母公司3.26億元，EPS為2.05元。26日董事會決議每股配現金股利0.5元外，也敲定6月25日召開股東會，全面改選2席董事及3席獨董。

(工商 )