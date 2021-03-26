職場如江湖，人人都是人生戲中的一角。盜火劇團以台灣布袋戲歷史結合職場文化，創作《過氣英雄傳》，將日常生活中的主管、同事，打造為各個自帶背景音樂、出場伴隨陣陣雲霧的武林高手，儘管新人初入職場如誤闖江湖般驚惶，也只得努力，從中拼出一片天。繼2017年首演後，本周末將再次演出，近期更改編為同名漫畫。

導演蘇洋徵表示，故事靈感源自編劇王健任的經歷。王健任曾在布袋戲電視劇公司打工，負責展場相關活動，工作人員為求方便，往往穿著隨意，有一位長輩卻總以西裝筆挺模樣現身，偶爾指點眾人工作，但沒人知道他的確切工作內容。突兀的存在，引發王健任好奇心。

蘇洋徵表示，打聽後才知道，原來看似平凡的長輩，其實伴公司歷經許多風雨，還是觸碰過黑白兩道的人物，讓王健任大感不可思議，擔任編劇後，決定以長輩為原型寫故事，「我和他一起去徵求長輩同意，並聽長輩分享人生經歷。長輩點菸說往事的樣子，簡直是隱姓埋名的武林大俠。而有人的地方就一定有江湖。」

大俠即使老了、過氣了，還是一條好漢。戲裡打造一位看似遊手好閒，實則曾左右公司存亡的公司老將，在滿懷熱忱的新人報到後，幫助他熟悉職場，更在危機關頭成為新人的英雄。公司同樣設定為布袋戲電視劇公司，每位主管出場，都有如布袋戲角色現身，背後白煙冉冉升起，口唸出場白，添加趣味性。公司發展歷程也反映台灣布袋戲發展縮影。

蘇洋徵表示，此次由首演原班人馬提升製作規模來共同演出，漫畫版改編也讓他看見舞台劇跨界新可能。執筆漫畫家為米雷，她創作漫畫的起點始於同人場，因希望實現兒時漫畫家夢想，近年辭去遊戲美術公司的工作，從報名文化部的漫畫繁星班開始，逐步踏入漫畫界，《過氣英雄傳》則為她首部商業作品。

做為新人漫畫家，米雷表示，她特別能感受故事中新人的心境，「踏入業界後，遇到許多景仰的漫畫家，跟故事中的新人看到公司布袋戲偶一樣，會感到興奮不已。新人的職業是編劇，這份想為喜愛角色盡一份心力，努力創作、不惜爆肝的心情，就跟我喜歡漫畫的心一樣。」

(中時 )