近1年多來新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，迄今仍持續延燒毫不停歇，今（110）年寒假更延後開學，使得老師與家長莫不感到憂心忡忡，除了做好基本的個人衛生管理外，勤洗手、戴口罩、回家後立即更衣……，適逢4月4日兒童節即將到來，小花平台溫馨提醒，就像防疫要超前部署一樣，建議家長們定期檢視當初為孩子投保的保單，提前為孩子的醫療保障規劃好好超前部署一番，讓他們無後顧之憂地健康成長，年年都有開心無虞的兒童節！

幫孩子投保也要定期做保單健診「買足更要買對！」

現代人愈來愈重視孩子的健康保障，原因無他，近來台灣少子化問題日益嚴重，每個孩子都是家長們的心頭肉；根據內政部統計，去（109）年受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，台灣頭一次出現人口負成長，在目前疫情仍未有停歇的情況下，預估今年人口恐怕持續負成長，尤有甚者，更要面臨初生嬰兒15萬人的門檻保衛戰，已然成為「國安危機」。

儘管現代家長小心翼翼帶養孩子，令人大感意外的是，台灣兒童的死亡率在全球名列前茅，這是為什麼？

根據衛福部調查發現，國內4歲以下兒童死亡人數占所有兒童死亡人數高達6成左右，其中尤以初生嬰兒的周產期死亡和事故傷害死亡的比例最高，如果進一步仔細分析，學齡前兒童因為事故傷害送醫比例占所有事故傷害人數約1成4左右，又以意外跌倒占比最高；至於學齡期兒童因為事故傷害送醫的占比達2成3左右，又以撞擊和夾傷占比最高，且愈高年級其受傷比例愈高。

時值兒童節前夕，小花平台保險顧問建議，懂得精打細算的聰明家長們，不妨趕緊超前部署為孩子提前準備好醫療、意外及失能保障，相信這絕對是最實際也最溫暖的兒童節禮物。

醫療保障最重要，必不可少！

先買足2醫療險：日額型、實支實付型住院醫療險＋防癌險

首先，在醫療保障部分，鑒於兒童抵抗力較弱也較容易生病，依照個人需求做好完善的醫療險規劃，可以轉嫁就醫、住院的相關花費，像是以日額型住院醫療險搭配實支實付型住院醫療險就是不錯的選擇。

如果在預算有限的情況下，建議優先考慮保障範圍廣泛的實支實付型住院醫療險，用以支付健保規定自行負擔且不屬於健保給付範圍的各項醫療費用，諸如：門診手術、自費藥品醫材、病房自付差額等費用，如果綽有餘裕，可以再依照個人需求補強日額型住院醫療險的保障。

(中時新聞網)