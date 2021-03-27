「夢的N次方」教師專業成長研習活動，27日在台東縣東海國中登場。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

全國400多位熱血教師，參加今年首場「夢的N次方」研習活動27日登場，不同於傳統的課堂型式，老師們透過課堂實踐、對話思考等，回饋教學現場經驗，找回當老師的夢想初衷，以正向循環，進一步成就所有的孩子。

由「我有一個夢」作者王政忠發起的「夢的N次方」教師專業成長研習活動，今年首場27日起一連2天在台東東海國中登場，吸引來自全國各地將近500位國中小教師共襄盛舉。

台東縣政府教育處說明，兩天的研習共18班，不單是只是傳統知識的教授，而是透過互動對話、課堂實踐及最後形成教師自己系統性的教學策略，希望老師們尋回自己當初當老師的初衷，當很多老師找回自己的夢想之後，就會成就所有的孩子。

台東縣長饒慶鈴感謝一直在偏鄉任教的老師們一本初衷，為偏鄉學童的學習不餘遺力，她說，過去也擔任過教職，因此，非常了解與體諒老師備課、考慮學生、學校、家長的辛勞，希望大家不忘教育的初衷，能夠做「正向思考能量的起點」。

研習活動中頒給3位去年參加「夢N」的 夢想實踐家，分別為台東縣大南國小老師楊秀容，萬安國小振興分校老師謝麗雪，花蓮豐山國小老師林思慧。

教育部長潘文忠在開幕直播中以預錄方式向參加老師們指出，「夢N」是教師自主參與的專業成長研習，台東縣小班小校的比例偏高，在台東辦理更具意義，藉由教師專業成長，讓孩子的學習與未來，創造出更多無限可能。

(中時 )