長榮長賜輪卡在蘇伊士運河，用小怪手進行清淤作業。（美聯社）

本周國際油價暴漲暴跌，原本因歐洲部分國家延長封城，導致油市重挫，未料，周二起長榮貨輪長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺，竟成為油價及時雨，多空兩件大事激戰原油市場，雙方勢均力敵，雖然周五（26日）紐約油價大漲逾4%，收在60美元，但單周累計下跌約0.8%。

長榮長賜輪23日經過蘇伊士運河時，突然遭遇強風和沙塵暴而打橫卡在河道上，造成兩側貨輪無法通行，由於蘇伊士為波斯灣原油重要運輸通道，長賜輪若卡船時間愈久恐為油市增添複雜變數。

事實上，白宮也擔憂蘇伊士運河堵塞對能源市場造成影響，美國駐中東海軍27日已派遣專家團隊前往蘇伊士提供疏浚救援，協助動彈不得的長賜輪提早脫困。據航運數據顯示，目前伊士運已堵塞了近300艘船隻。

另外，因應疫情死灰復燃，歐洲部分國家紛紛延長封城時間，外界憂心可能減少對能源產品需求。

本周油價歷經驚悚廝殺，23日暴跌6%後，24日回神強彈6%，多空激烈交戰，周五紐約5月原油期貨價格上漲4.1%、每桶收在60.97美元，單周累計跌0.8%；布蘭特5 月原油期貨價上漲4.2%、每桶收在64.57美元，單周累計小升0.06%。

Vortexa資深海運分析師利奇爾指出，初步了解，目前有10艘載運1300萬桶原油的油輪，恐受到這起塞船事件影響，另外有9艘滿載乾淨石油產品與生質柴油船隻也在運河外等候通過。

Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey指出，歐洲封城延長衝擊原油市場基本面，預估將下修消費者需求，所幸蘇伊士運河意外塞船撐住油價，不致出現大幅下滑局面。

(中時新聞網)