2024總統大選，民進黨在檯面上目前有副總統賴清德以及桃園市長鄭文燦，在親綠媒體一份2月的民調則顯示，副總統賴清德的總統適任度是鄭文燦的2.1倍。不過媒體人吳子嘉1日抽塔羅牌預測「2024民進黨由誰出馬？」吳子嘉幫鄭文燦抽到的是「皇帝」，吳立馬吃驚回說：「我完蛋了！」

《美麗島電子報》針對「誰最適合做我們下一屆的總統」公布2月民調，若以民進黨內的競逐來分析，以全體選民來看，賴清德的適任度是鄭文燦的2.1倍。若是以民進黨支持者而言，賴清德的適任度也是鄭文燦的2.7倍。

吳子嘉1日在TVBS《超錢新聞》針對「2024總統大選，民進黨由誰出馬？」表示，他聽說總統蔡英文支持鄭文燦，討厭賴清德，2019年民進黨總統初選時，蔡是恨賴清德，不過現在已經淡化，變成討厭。吳子嘉認為，蔡總統的修養算是不錯，若是他自己，是由恨變成恨死他。

針對「2024民進黨由誰出馬？」吳子嘉先幫鄭文燦抽塔羅牌，鄭文燦抽到的是「皇帝」，吳子嘉立馬回說：「我完蛋了」，還說對不起全台灣的網友，讓鄭文燦當「皇帝」。主持人問到，2024年若鄭文燦出來選總統，又打敗藍營，因他身段比較柔軟，若他當總統，藍綠衝突會比較緩解嗎？吳子嘉對此直言：「不會，因鄭文燦是新潮流的」。

吳子嘉再針對「2024由誰出馬？」幫賴清德抽出塔羅牌，居然抽到「惡魔」；吳子嘉馬上回說，「副總統很拍謝，我不是故意的。」

(中時新聞網)