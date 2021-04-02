台鐵今天(2日)上午一班從樹林發車至台東的太魯閣號，在大清水隧道疑遭滑落的工程車砸中，造成51人死亡、146人受傷慘劇。交通部長林佳龍對此表示，「為我們努力不夠向國人道歉」，而他不會、也不能在此時一走了之，但理當須承擔一切政治責任。資深媒體人陳揮文指出，疑肇事的工程車歪著掉下來，非常詭異。他也認為，蔡政府對此次慘劇的處理不及格，林佳龍和行政院長蘇貞昌應第一時間跳出來，幫蔡總統扛責任。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》指出，太魯閣號事件，林佳龍的處理方式是不對的，林佳龍應該先跟蘇貞昌請辭，說責任由他扛，把後續肇事的善後責任弄好後，就下台，一個耶魯大學的政治學博士，林佳龍是不及格的，何況他讀政治學，交通也不是他的專業。

陳揮文表示，太魯閣號此次傷亡這麼慘重，不是林佳龍扛得起來的，一定是蘇貞昌下台。他強調，蔡政府最大的弊病，就是一路務虛，一路大內宣、大外宣，當要亮出真功夫時，就是亮不出來。他認為林佳龍和蘇貞昌應第一時間跳出來，幫蔡總統扛責任，但他並不是說蘇貞昌造成這樣的狀況，而是這種作法，才是政治責任的表現；至於蔡總統要不要慰留，則是她個人的決定。

陳揮文也不滿蔡總統沒有第一時間到達事故現場，蔡總統應要更積極，針對政務官的態度而言，蔡總統和蘇貞昌、林佳龍都不及格。

陳揮文點出，2018年普悠瑪號事故，直接是台鐵的問題；而這次太魯閣號事件，他舉一張從邊坡往下拍的畫面，疑似肇事的工程車出事前停放在清水斷崖上方公路。由於台鐵有線公路和鐵路呈現平行的狀況，工程車停放的方向跟軌道平行；若工程車的手煞車沒拉，應直直往後退才是，怎麼會歪著掉下來，非常詭異。

(中時新聞網)