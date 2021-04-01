石油輸出國組織（OPEC）以及包括俄羅斯和哈薩克在內的盟國（OPEC+）的部長們週四稍晚將開會，討論包括是否要逐步增產的方案。

歐亞集團在會議報告中說：「會議的最可能結果是生產沒有重大變化。」

歐亞大陸表示：「OPEC+討論中顯示的謹慎態度表明，任何關於減產的決定都可能會延遲到5月的會議上進行。」

今年對OPEC+石油需求成長的預測下調了每天30萬桶/日，也打壓了價格，使會議更有可能導致持續的克制。

OPEC+的三位消息人士稱，為包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的產油國集團提供建議的聯合技術委員會，未在星期三正式提出建議。

OPEC+組織目前正在將日產量削減超過700萬桶，以支撐油價並減少供過於求。沙烏地阿拉伯又決定減產100萬桶/日規模。

油市早盤交易中，6月交貨的北海布蘭特原油期貨價格上漲31美分，或0.5％，至每桶63.05美元，隔夜下跌2.2％。美國原油上漲38美分，或0.6％，至每桶59.54美元，週三下跌2.3％。

(中時新聞網)