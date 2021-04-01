受惠於所有業務均有所改善，埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）可能在5個季度以來首度實現獲利，不過，石油與天然氣價格上漲雖可望使該公司收入增長多達27億美元，但受到2月美國南方的酷寒氣候衝擊，其成長力道有所減弱。

因油價與煉油利潤持續下滑導致帳面資產減值，美國最大石油生產商去年連續每一季都陷入虧損。該公司去年削減了營業費用，分析師預期其本季每股盈餘將達到54美分。

券商Raymond James & Associates出具報告指出，根據埃克森美孚周三發布的重訊，該公司今年第一季不僅將亮出5個季度來的第一個獲利數字，且其獲利表現也將超越華爾街預期。該券商分析師Justin Jenkins表示，數據顯示埃克森美孚上季獲利約為25.5億美元，相當於每股盈餘60美分。

埃克森美孚表示，2月德州遭到冰封，導致當地煉油廠與化工廠停電、石油與天然氣供應中斷，造成高達8億美元的損失。

其同業康菲公司（ConocoPhillips）和德文能源公司（Devon Energy）此前已對這場極端寒流所造成的產能損失提出警告。

埃克森美孚提出的文件顯示，儘管其煉油業務的營業利潤持續改善，但該事業仍然陷入困境。這場大流行病導致燃油需求下滑，以及最近原料價格上漲，都對煉油廠營運造成嚴重打擊。

分析師Jenkins表示，包括德州冰封造成的成本在內，埃克森美孚的煉油業務第一季可能虧損4億美元。

埃克森美孚的化工事業是唯一在去年實現獲利的部門，受惠於利潤提升，該部門第一季獲利可能較去年第四季成長6億美元。該業務去年第四季獲利為7億美元。

該公司預計將於4月30日公布財報。根據Refinitiv IBES調查，其第一季獲利可能達到23.4億美元，而前一年同期為虧損6.1億美元。

(時報資訊)