中央疫情指揮中心指揮官陳時中接受平面媒體專訪時提到，會考慮未來承認大陸疫苗，並且放寬檢疫條件，但目前仍未定案，這是否代表間接承認大陸疫苗的效力？陳時中27日到高雄參加ABC牙醫聯盟春酒時受訪回應，「沒有！我講的意思都是未來式了，當然也要考慮到邊境的開放，跟疫苗的效力，我講的意思是，任何的疫苗有打過，把它當作一個申請的條件之一」。

陳時中受訪時強調，自己的意思是，任何的疫苗有打過，把它當作一個申請的條件之一，以前我們有低風險國家、中低風險國家，現在是在考慮說，有打過疫苗的，是不是可以把它列為中低風險的人士，縮短檢疫的時間，現在也在考慮說，到底要準備什麼樣的條件，那當然也是要PCR陰性的證明，疫苗也是考慮的一環。

至於台灣未來要進行縮短7天檢疫，陳時中說，「從14天縮短到7天，7天要經過我們這邊當地的一個檢驗才會放行，至於說，條件裡面疫苗是哪一種疫苗可以？我是說，不需要捲入這種疫苗的爭議，只要有打過的，我們就認為是申請條件之一。但是申請的結果，最後還是要經過我們當地的檢驗，檢驗可能會包括PCR，可能也包括抗體等，就要專家來決定，看用什麼樣的一個檢驗，才能夠讓我們眼見為實。」

(中時 )