中風是一種可怕的腦血管疾病，患者的腦血管某一段出現栓塞，造成腦部缺臉而失去對身體的控制，搶救時間可能只有幾小時，一但黃金時間過了，患者就面臨長期癱瘓。現在美國俄亥俄州立大學（OSU）的研究團隊，可能找到中風的有效治療法，他們將皮膚細胞改造後，以修補受損的腦血管，結果可以有效的恢復運動神經。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，近十年的生物醫學技術中，「細胞重編輯」(cellular reprogramming)是相當主要的研究方向，這種技術能把原本已經具有功能的細胞，經過重新修改後，變化成另一種功能完全不同的細胞。

這項研究屬於「成體幹細胞」的一種新道路，有別於過去「胚胎幹細胞」造成的道德爭議，「成體幹細胞」因為來源就是自己的細胞，也就沒有道德爭議，以往成體幹細胞曾經用來治療心臟，包括冠狀動脈缺損與心瓣膜缺損，都取得不錯的成績，如今俄亥俄州立大學的研究團隊，則把治療目標定在中風，這是相當棘手的腦血管受損。

在中風的情況下，時間至關重要，因為中風會突然中斷大腦的血液供應，通常動脈發生阻塞引起的，因此也被稱為缺血性中風，目前的治療方式是分解阻塞動脈的血凝塊，但是時間非常有限，如果在數小時內來不及搶救，對腦組織就會有長期損害。長期的損害包括言語、運動和認知功能受損，就目前而言，一但出現癱瘓，就就很難治療與恢復。

如今，俄亥俄大學使用皮膚細胞作為起點，研究人員使用一種稱為「組織奈米轉換」的技術，將遺傳物質注入細胞中，從而將它們重新訓練成為血管細胞。研究團隊主持人丹尼爾‧蓋里哥-裴瑞茲(Daniel Gallego-Perez)說：「我們重新修改皮膚細胞的遺傳密碼，使它們改為血管細胞。當它們被植入大腦中，新的血管細胞可以生長出又新又健康的血管組織，恢復正常的血液供應，就能幫助修復受損的腦組織。」

研究團隊拿小鼠為實驗，把皮膚細胞轉化成血管細胞後，注射到中風小鼠的大腦中，結果發現原本失去的腦血管，成功發育成完整的供氧與營養系統，健康的血液促使受損組織開始修復，在隨後的時間，接受治療的小鼠，竟可恢復90％的運動功能，幾乎已經完全康復。在接受MRI掃描，也顯示受損的大腦區域，已經在數周內得到明顯改善。

不過，這項療法距離人類還很遙遠，但是研究人員表示，至少證明這個治療方向應該是正確的。他們還希望，除了治療缺血性中風以外，未來還可以用於治療其他腦部疾病，例如老年癡呆症，和自身免疫性疾病。

另一名研究員，論文的合著者沙希德·尼吉（Shahid Nimjee）博士說：「以前，我們以為腦組織受損後就無法恢復了，現在我們才瞭解，細胞再生可以恢復大腦的功能。」

(中時新聞網)