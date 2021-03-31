為了解牙周病與高血壓是否存在關聯性，英國倫敦大學學院伊士曼牙科研究所針對500名參與者，進行長達18年的巢式病例對照研究(Nested case–control study)。結果發現，相較於沒有牙周病的參與者，有牙周病的參與者罹患高血壓的風險高出2.3倍，約14%的牙周病患者罹患醫學定義上的高血壓；至於口腔健康的參與者，罹患高血壓的人僅有7%。

該研究成果已刊登於2021年3月份的《高血壓》之上。論文指出，現有文獻已顯示牙周病與高血壓存在著密切的關聯性；不過，卻仍沒有足夠的臨床數據足以證實兩者的關聯性。

雖然牙齦發炎或出血狀況愈嚴重的患者，往往也愈容易罹患高血壓；然而，由於高血壓通常沒有明顯症狀，造成大量患者可能不自知自己已經罹患心血管疾病，從而讓心臟病、糖尿病、中風等各種併發症猝發的風險大幅上升。

為釐清擁有嚴重牙周病症狀的成年人，與罹患高血壓風險的關聯性，使其在確診血壓疾病前，能事先採行防治措施。倫敦大學學院研究團隊取得250名牙周病患者，與250名沒有牙周病健康人士的同意，於2000年至2018年期間進行臨床實驗。

所有參與者於加入時必須進行完整的牙周病檢查，包全口牙菌斑、牙齦出血與牙齦袋感染深度。此外，參與者還須測量血壓，抽血採集血液樣本並測驗其中的白血球水平、高敏感度C反應蛋白(hs-CRP)。藉由檢測後兩者的水平，可掌握參與者身體發炎狀態。

研究團隊還分析其他變數；，如心血管疾病遺傳史、年齡、性別、身體質量指數(BMI)、有無吸菸習慣與運動水平。

結果發現，擁有牙齦疾病的參與者，往往罹患高血壓的機率也高；不過，罹患牙齦疾病卻不一定會提高罹患其他心血管疾病的機率。

更精確地說，相較於沒有牙周病的參與者，嚴重牙齦疾病患者收縮壓高於140毫米汞柱的可能高出2.3倍；口腔健康的人只有7%收縮壓高於140毫米汞柱，擁有牙周疾病的患者則有14%收縮壓高於140毫米。此外，牙齦病患平均收縮壓較牙齦健康者高出3.36毫米汞柱，平均舒張壓則高出2.16毫米汞柱。

研究團隊總結，這項研究證實牙齦疾病與高血壓的關聯性，甚至比高血壓出現還更早。令人憂心的是，大部分牙周病患者還沒意識到自己可能有高血壓。想要預防高血壓，留意牙齦疾病將成為有效的防治途徑。換言之，每天刷牙兩次、使用牙線，不只可以預防口腔疾病，還能成為廉價卻能降低高血壓風險的方法。

(中時新聞網)