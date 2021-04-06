立法院前祕書長林錫山涉收賄、財產來源不明等罪，累計被判刑36年，現已入監服刑。繼去年12月3日對林錫山重罰700萬元，監院今認定林有2部分財產申報不實，再遭開罰366萬餘元，合計林至少已被開罰逾千萬元。

林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院採購案，並收受賄款，及被查獲2.4億來源不明財產，累計被判刑36年，去年7月入監服刑。另監院也曾因此案彈劾林錫山，繼去年12月3日對林錫山重罰700萬元，根據監察院今天172期廉政專刊指出，再度對林錫耀開罰共366萬5千元。

首先，林錫山應依規定據實申報財產，但申報2015 年12月28日的財產，就應申報的財產項目，未據實申報本人以他人名義持有的存款11筆、股票12筆、及事業投資1筆。經確認申報不實理由，監院認為不足採信，英認定為故意隱匿財產為不實的申報，對此開罰134萬元。

另一件則是，林錫山於2015年12月28日查復的財產，相較2014年12月19日查復的財產，增加超過本人、配偶及未成年子女2015年全年所得總額1倍以上，涉有異常增加情事，經了解認為林錫山的理由不足採信，應認定為無法提出合理說明，這部分則開罰232萬5千元。

(中時 )