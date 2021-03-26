為了解在一天中不同的時段攝取咖啡並進行訓練，是否會影響脂肪代謝效率與有氧運動能力，西班牙格拉納達大學研究團隊，針對15名擁有耐力訓練經驗的運動員，進行為期近1個月的漸進式運動測試(graded exercise test)。結果發現，相較於對照組，運動前喝咖啡的參與者，脂肪代謝高峰(MFO)、最大脂肪代謝量強度(Fat-Max)與最大攝氧量(VO2 Max)都有所提升；不過，選在下午喝咖啡並運動的參與者，脂肪燃燒率與有氧能力提升都更為明顯。

相關研究已發表在2021年1月份的《國際運動營養社群期刊》。研究團隊指出，現有文獻已證實，相較於下午，運動員在凌晨與夜晚的耐力表現通常較差；而非運動員不論是體重正常還是肥胖，下午的脂肪代謝高峰與最大脂肪代謝量強度，往往較上午來得高。之所以有這樣的差別，是因為人的體溫到下午會比凌晨與深夜來得高，從而增強神經活躍性與肌肉收縮能力使然。

另一方面，運動前來杯咖啡，有助於脂肪代謝與提升有氧運動能力，已在最近的實驗中獲得證實；但是，現有文獻卻沒有解釋，前面提到的耐力表現、脂肪代謝高峰與最大脂肪代謝量強度，在下午會比上午來得高，是否會因為喝咖啡而帶來改變。

為解開此一謎題，研究團隊找來15名平均年齡在32歲的男性，進行4次漸進式運動測試。所有的參與者身體質量指數介於18.5至28之間，沒有抽菸習慣，沒有任何因體能訓練而併發的疾病，每日咖啡因攝取量低於50毫克。參與者還要有至少2年、每週3次以上的耐力訓練經驗。

就研究設計而言，這次實驗採三盲測試、安慰劑控制，以及交叉試驗。每次測試以7天為間隔，實驗組分別在上午8點與下午5點攝取每公斤3毫克的咖啡因；對照組則在相同時段攝取安慰劑。

結果發現，相較於攝取安慰劑的對照組，早晨喝咖啡後運動的參與者脂肪代謝高峰提升10.7%，而下午喝咖啡並運動的參與者則提高29%。就最大脂肪代謝量強度而言，上午喝咖啡並運動的參與者提升11.1%，而下午喝咖啡並運動的參與者則提升13.1%。同樣地，下午的最大攝氧量提升也比上午來得高。

該論文總結，運動前來杯咖啡，可以讓您更輕鬆地燃燒脂肪。甚至，選擇下午運動並在此前來杯咖啡，會讓這項效果更為提升。此外，這項實驗最大的貢獻，便是精確的界定出只要攝取每公斤3毫克的咖啡因，便能產生前述效果。

(中時新聞網)