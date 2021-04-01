關於奇異（General Electric）前執行長伊梅特（Jeff Immelt）的故事，好像總是會有續集，講也講不完。

他從二十世紀的管理傳奇人物威爾許（Jack Welch）手中接下棒子。受到公司精心栽培的他，十六年的任期卻表現遠不如預期。二○一八年，財星雜誌（Fortune）的一篇長文「奇異到底怎麼了？」深入分析他任期中一些可能的問題。

然後，今年二月底，伊梅特出版了「負重困境」（Hot Seat）一書，來回應不只一次被提出的類似問題。書的第一頁他說：「我的任期結束得很糟糕。」「或許，不要寫一本書來回憶會比較好。」

伊梅特一向不說威爾許有任何一絲的不好，但是在書中，他批評威爾許留給了他一些爛攤子收拾。不過，當他遇到困難時，他還是會請教威爾許。例如，二○○八年的金融風暴，他就曾打電話給威爾許，希望獲得一些建議。

從二○○一到二○一七年，身為奇異執行長，他肩負的壓力難以想像。首先，他接下公司不到一星期的時間，就發生了九一一事件，重創公司的飛航核心事業。接著是二○○八年的金融風暴，然後是二○一一年福島核災，福島核電廠的反應爐就是奇異設計的。

新書一出版，伊梅特便接受了暢銷書「蘋果橘子經濟學」（Freakonomics）作者杜伯納（Stephen J. Dubner）專訪。杜伯納提到，伊梅特有許多在危機中領導企業的經驗，伊梅特回應，他在改變劇烈的大環境下帶領著公司，「我永遠都盡我的全力，有些事情成功了，有些沒有。」

他建議企業主管：「你可以做好準備，但是你最好很能應付無常。」他指出，當新冠肺炎疫情爆發時，他的第一個反應是：「我們經歷過SARS，也沒有多糟。」結果，新冠肺炎比SARS糟上幾千倍。就像金融風暴發生時，有人說：「你早該看出來會發生。」事實就是沒有人真的看出來。

伊梅特在專訪中指出，當執行長時，他不像現在比較有空可以思考事情，那時候是全年無休，需要百分之百投入。

他的父親在奇異工作了三十八年，伊梅特自己在奇異工作了三十五年。當執行長的第四年，他把奇異的商標跟太太與女兒的名字，一起刺青在左臀上，他對公司的感情之深不言可喻。但最後，他是突然被迫下台的，他回憶：「在公司最後幾個月的時光，非常令人悲傷。」

財星雜誌總結，伊梅特的故事並不是一個快樂的故事。奇異到底發生了什麼事？難以辯駁的事實就是：他下台時的奇異，跟他上任時的奇異，完全無法相提並論。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 416期》)

《EMBA 世界經理文摘 416期》

(中時新聞網)