前中央研究院院長錢思亮的珍貴資料，三十年前由兒子錢復允諾捐贈中研院，充實中研院史及學術史館藏；三十年後，擔任過外交部長、監察院長等的錢復又慨然捐贈個人近40年、超過200箱的檔案，給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，相當具歷史意義。

錢復先生民國24年生於浙江杭州市，臺大政治系畢業、美國耶魯大學國際關係博士。學成返國後曾任總統、副總統翻譯。歷任行政院秘書、專員；外交部北美司、新聞局長、外交部常務及政務次長、北美事務協調會駐美代表；經建會主委、政務委員及外交部長；國民大會議長；監察院長等公職。現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長、國泰慈善基金會董事長。

中研院近史所7日舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，在中研院長廖俊智、副院長黃進興及貴賓們的見證下，由近史所長呂妙芬與錢復先生交換捐贈契約，典禮簡單隆重。

廖院長致詞表示，錢復先生與中研院關係深厚，尊翁錢思亮先生曾任中研院院長、兄長錢煦院士為生物醫學科學研究所創所所長。錢復先生年輕時親炙傅斯年、胡適等前輩，曾動念到近史所從事學術研究。

錢復先生任公職超過40年，在歷任元首任內貢獻其外交專長。近期出版的《錢復回憶錄》更是見證當代外交及政治第一手信史。本次捐贈資料即是《錢復回憶錄》的基本素材。檔案囊括四個主題：錢氏大學時期的讀書筆記、退出聯合國與中美斷交的電文、與華府多位政要的信函及與總統的交會文件。

黃副院長指出，綜觀《錢復回憶錄》三大冊精彩的內容，可供參照中美關係、冷戰史及當代政治史的脈絡，這批捐贈資料的重要性自不待言，對近史所檔案館而言，更是如虎添翼，期盼將來整編開放後，可供更多後學投入研究。

錢復先生說，近史所檔案館是此批檔案最好的歸宿。他表示，中研院典藏這些文件使他無比光榮，也希望對近代歷史有興趣的學者，能有所貢獻。近史所呂所長說明，近史所檔案館庋藏一向以外交史為重鎮，錢復先生捐贈的資料包括：退出聯合國與中美斷交見證、駐美代表及外交部長時期、與四任元首的交會、以及個人生活史，相信對於未來歷史研究是很珍貴的史料。

(工商 )